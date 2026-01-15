NextGeo vola in Borsa. Alantra: più di vittoria contrattuale a sé stante, cambio di passo operativo

(Teleborsa) - Seduta in deciso rialzo a Piazza Affari
per NextGeo
, società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, dopo la firma di una lettera d'intenti
con Saipem
per la fornitura di servizi di SAT diving in Medio Oriente (il valore del contratto di base è di 150 milioni di euro
, fornendo visibilità pluriennale sui ricavi) e l'annuncio dell'acquisizione di una nave da costruzione sottomarina offshore di alta qualità, l'ex Siem Day, che sarà ribattezzata NG Supporter, per 112 milioni di dollari
(la nave sarà impiegata principalmente nell'ambito del contratto Saipem).
"Consideriamo l'annuncio di oggi strategicamente molto positivo e pienamente coerente con la traiettoria di crescita
di NextGeo - commentano gli analisti di Alantra
- La dimensione rilevante della LOI migliora significativamente la visibilità dei ricavi a medio termine (3-5 anni) e supporta la prevedibilità del flusso di cassa. L'investimento in una nave con specifiche elevate riduce sostanzialmente i rischi di esecuzione e fornisce una forte rassicurazione sulla disponibilità delle risorse, sostenuta da ricavi contrattuali a lungo termine".
Secondo il broker, si tratta di "più di una vittoria contrattuale a sé stante
", in quanto rappresenta "un cambio di passo nel posizionamento operativo
, sia in termini di dimensioni che di significato strategico, spingendo il gruppo più in profondità nelle immersioni SAT altamente specializzate e nei servizi sottomarini complessi caratterizzati da elevate barriere all'ingresso e disponibilità limitata di navi". Oltre a rafforzare la partnership con Saipem, il contratto accelera anche l'espansione in Medio Oriente, una regione di elevata rilevanza strategica per le attività sottomarine.Next Geosolutions Europe
raggiunge 13,8 euro, con un aumento del 6,98%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 14,4 e successiva a quota 15,8. Supporto a 13.