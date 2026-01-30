FS Italiane, accordo con Sindacati: bodycam a operatori FS Security entro 2026

(Teleborsa) - Aumentare la deterrenza e la sicurezza, garantendo un ambiente più protetto per il personale e i passeggeri: con questo obiettivo- per l’introduzione strutturale delle bodycam in dotazione al proprio personale operativo. Entro la fine del 2026, tutti gli operatori saranno progressivamente dotati del dispositivo.- spiega la nota - arriva al termine del percorso avviato con la fase di sperimentazione e rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento delle misure di tutela del personale del Gruppo FS e dei passeggeri, in un’ottica di prevenzione, deterrenza e maggiore sicurezza nei contesti operativi più esposti.L’adozione delle bodycam è il risultato di un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, che ha portato alla definizione condivisa delle modalità di utilizzo, delle garanzie per i lavoratori e del pieno rispetto della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali.La registrazione verrà avviata esclusivamente nei casi in cui si ravvisino potenziali rischi per l’incolumità personale dell’operatore o di terzi. Una volta, le bodycam consentiranno anche la registrazione audio.In tempo reale, inoltre, immagini, audio e dati di geolocalizzazione saranno trasmessi alla Control Room di FS Security, deputata alla gestione dei flussi informativi in caso di criticità, a supporto delle attività di monitoraggio e di intervento.Si tratta di un ulteriore passo in avanti rispetto alla sperimentazione condotta nel corso del 2025, che ha consentito di testare sul campo l’efficacia delle bodycam, ponendo le basi per l’estensione progressiva del dispositivo a tutto il personale.Per garantire la massima trasparenza, inoltre, le immagini registrate saranno conservate in forma criptata e non potranno essere scaricate, visualizzate o cancellate dagli operatori che effettuano le riprese, assicurando così un elevato standard di sicurezza e trasparenza.Con la firma dell’accordo sindacale e l’estensione a tutto il personale, l’utilizzo delle bodycam entra a far parte in modo strutturale delle dotazioni di FS Security, affiancando le altre misure già in atto per la sicurezza nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari.Il Gruppo FS Italiane "