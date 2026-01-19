Milano 17:35
Si è chiuso il contest internazionale lanciato dal Gruppo

WinDesign Enel: il futuro dell’eolico tra design, innovazione e territorio
(Teleborsa) - Turbine verticali, strutture ispirate alla natura, superfici specchianti e forme aerodinamiche: il concorso internazionale WinDesign di Enel immagina una nuova generazione di impianti eolici capaci di unire estetica, efficienza produttiva e integrazione nel paesaggio, offrendo una risposta concreta al fenomeno del nimby.

Al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo – si è svolta la cerimonia di premiazione dei tre progetti vincitori del contest, promosso dal Gruppo Enel per ridisegnare il volto dell’energia del vento attraverso soluzioni sostenibili e innovative. I riconoscimenti sono stati consegnati dall’Amministratore Delegato di Enel, Flavio Cattaneo.

Il primo premio è andato a "Powering the Future", progetto di Mario Cucinella con la consulenza ingegneristica di Robert Bird Group, che propone una struttura verticale caratterizzata da eleganti vele ammainabili. Al secondo posto si è classificato "WindBioma + WindBloom" di Hope Engineering, basato su superfici riflettenti capaci di raccogliere acqua a beneficio della fauna. Terza posizione per "LA3 + Aria", firmato dallo studio TECTOO e da Buromilan, che punta su tecnologia, illuminazione e riduzione dell’impatto visivo e del consumo di suolo.

Sono stati inoltre assegnati tre premi speciali: il premio Design a Queena Le per "Aeris + Bloom"; quello per la Fattibilità tecnico-economica a O’Sullivan Studio con "Horizon + Sylva"; e il riconoscimento per Innovazione e sostenibilità alle startup Etesias e Rithem con "Ecospire + Ecoline".

Lanciato nella primavera del 2025, WinDesign ha coinvolto studi di architettura, società di ingegneria, imprese, startup, università e studenti di tutto il mondo, raccogliendo idee avanzate per il futuro dell’energia sostenibile. È stato il contest più partecipato mai promosso da Enel, grazie anche al modello aperto di Open Innovability®, la piattaforma di crowdsourcing del Gruppo.

La sfida si inserisce in una fase di forte espansione dell’eolico: Enel vanta oggi oltre 15,8 GW di capacità installata a livello globale, di cui 874 MW in Italia, in un settore che continua a crescere grazie all’innovazione tecnologica e ai progressi nei materiali e nelle prestazioni degli impianti.


