WinDesign Enel: il futuro dell’eolico tra design, innovazione e territorio

(Teleborsa) -: il concorso internazionaleimmagina una nuova generazione dicapaci di unire, offrendo una risposta concreta al fenomeno del nimby.Al– Museo nazionale delle arti del XXI secolo – si è svolta la, promosso dalper ridisegnare il volto dell’energia del vento attraverso soluzioni sostenibili e innovative. I riconoscimenti sono stati consegnati dall’Amministratore Delegato di Enel, Flavio Cattaneo.Ilè andato a "", progetto dicon la consulenza ingegneristica di, che propone una struttura verticale caratterizzata da eleganti vele ammainabili. Alsi è classificato "" di, basato su superfici riflettenti capaci di raccogliere acqua a beneficio della fauna.per "", firmato dallo studio, che punta su tecnologia, illuminazione e riduzione dell’impatto visivo e del consumo di suolo.Sono stati inoltre assegnati tre premi speciali: il; quello per la; e il riconoscimento perLanciato nella primavera del 2025, WinDesign ha coinvolto studi di, raccogliendo idee avanzate per il futuro dell’energia sostenibile. È stato il contest più partecipato mai promosso da Enel, grazie anche al modello aperto dila piattaforma di crowdsourcing del Gruppo.La sfida si inserisce in una fase di forte espansione dell’eolico:di cui 874 MW in Italia, in un settore che continua a crescere grazie all’innovazione tecnologica e ai progressi nei materiali e nelle prestazioni degli impianti.