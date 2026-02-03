"First Lego League Challenge": a Napoli torna la competizione di STEM e robotica per studenti

(Teleborsa) - Una competizione di STEM e robotica tra giovani studenti si svolgerà a Napoli, venerdì 06 febbraio 2026, dalle ore 9,30, organizzata dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nelle aule in via Claudio 21. Si tratta dellache, per il secondo anno consecutivo, vedrà competere i ragazzi di 11 squadre provenienti da scuole della Campania e delle regioni limitrofe. Gli studenti si affronteranno in una serie di(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) al comando di piccoli robot costruiti e programmati utilizzando set Motorizzati Lego.Ogni squadra sarà chiamata a completarecon particolare riferimento all'archeologia (tema dell'anno UNEARTHED) su un tappeto da 114cm x 236 che riproduce un sito di scavo, tra reperti, rovine e rilievi geofisici. Le gare prevedono la competizione simultanea di due squadre, impegnate in una sfida della durata di due minuti e mezzo, durante la quale dovranno risolvere il maggior numero possibile di enigmi.Inoltre, le squadre presenteranno a giurie composte da volontari appartenenti al personale docente di tutta lae non solo un progetto scientifico, illustrato anche da un mock-up, la cui operatività sarà mostrata nelle sfide robot game legate al tema, con particolare attenzione agli aspetti socio-economici e culturali.L'organizzazione della tappa partenopea è affidata a docenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, che ricopriranno i ruoli di arbitri e giudici di gara, coordinati dai Prof.. Il Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base,, porterà i saluti per la manifestazione sottolineando l'importanza di queste iniziative verso le scuole primarie e secondarie del territorio.Oltre alla competizione, sono previstesui temi dell'Architettura, dell'Ingegneria e delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.La manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento delnel programma di valorizzazione delle eccellenze, ha lo scopo di favorire l'apprendimento delle STEM attraverso esperienze dirette di problem solving e anche di progettazione, usando i kit LEGO.È nato negli Usa nei primi anni del 2000, a seguito di un accordo tra Lego e National Instruments che ha fornito il linguaggio di programmazione a blocchi. Il referente italiano della First Lego League è la Scuola di Robotica di Genova.