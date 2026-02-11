Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio
Sessione moderatamente positiva quella del 10 febbraio, per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi in salita a 0,8721.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8736, mentre il primo supporto è stimato a 0,8691. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8781.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)