Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Seduta negativa per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,13%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22.508,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22.816,1. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22.389,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)