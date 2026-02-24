Milano 10:59
46.570 -0,28%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 10:59
10.667 -0,17%
Francoforte 10:59
24.958 -0,14%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Seduta negativa per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,13%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22.508,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22.816,1. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22.389,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
