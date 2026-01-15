Rai Way si conferma Top Employers Italia per il decimo anno consecutivo

Rai Way

(Teleborsa) -ha ottenuto la Certificazione Top Employers Italia, posizionandosi per il decimo anno consecutivo tra gli Employers of Choice del Paese. La certificazione Top Employers, spiega una nota, viene rilasciata dal Top Employers Institute, autorità globale delle eccellenze HR, che ha riconosciuto ancora una volta il valore delle politiche e delle strategie di gestione delle risorse umane Rai Way e l’impegno con cui la Società porta avanti la propria visione di crescita e sviluppo.L’attenzione dell’azienda si concretizza in programmi di formazione avanzata, piani strutturati di aggiornamento delle competenze interne, investimenti nellocome modello organizzativo stabile, nonché nell’adozione di processi di onboarding innovativi e di strumenti in grado di garantire maggiore flessibilità ed efficienza nella gestione del lavoro. A questi si affianca la promozione costante di una cultura aziendale fondata sul rispetto, sull’inclusione e sullaOgni iniziativa sviluppata da Rai Way è progettata mettendo al centro le proprie persone, con l’obiettivo di creare opportunità concrete di crescita e valorizzazione del talento, contribuendo al contempo alla costruzione di uno sviluppo sostenibile e duraturo nel tempo.Il superamento con esito positivo degli elevati standard previsti dall’HR Best Practices Survey consente a Rai Way di posizionarsi nuovamente tra gli Employers of Choice a livello nazionale, a conferma della solidità del proprio modello di gestione delle risorse umane e dell’attenzione continua verso il benessere e lo sviluppo professionale.In tale contesto, il Top Employers Institute ha inoltre selezionato l’iniziativa “Call for Innovation” di Rai Way quale best practice di settore, inserendola nella raccolta delle esperienze più virtuose. Un risultato che attesta la costanza della Società nel promuovere una cultura organizzativa basata su ascolto, valorizzazione delle persone e innovazione condivisa.“Call for Innovation” è il contest interno con cui le nuove risorse possono presentare all’azienda progetti innovativi e strutturati con potenziali benefici societari e possibili declinazioni implementative. L’iniziativa nasce dalla volontà di intercettare nuovi contributi favorendo contaminazione di saperi: ai neoassunti si offre l’opportunità di esprimere e condividere conoscenze professionali e background personali a partire dalla fase di onboarding.