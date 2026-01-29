Scuola, arriva l'assicurazone sanitaria degli insegnanti

(Teleborsa) - È stataper selezionare la compagnia assicurativa che – nei prossimi quattro anni – sarà chiamata a gestire ladedicata ale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Ilper la presentazione delle offerte è fissato ilL’iniziativa, nata da una collaborazione di Consip e MIM, ha undi eurodi durata del contratto (quadriennio 2026–2029) e consente di offrire unadel sistema scolastico – tra cui docenti (sia quelli di ruolo che titolari di contratto annuale), personale educativo, collaboratori amministrativi, personale ATA – ed al personale del Ministero dell’istruzione e del merito.Si tratta di una, che va ad affiancare l’assicurazione per infortuni e malattie professionali,della scuola e migliorando la qualità della vita dei beneficiari attraverso servizi dedicati di prevenzione e cura (prestazioni specialistiche, spese legate al parto, esami cardiovascolari, cure odontoiatriche, ricoveri ospedalieri). È prevista, infine, l’attivazione di un tariffario agevolato per ulteriori prestazioni sanitarie presso strutture convenzionate, esteso anche ai familiari degli assicurati.La polizza sanitaria si inserisce nel quadro più ampio delle misure di welfare a favore del personale scolastico attivate a partire dal 2023, che includono, tra l’altro, numerose agevolazioni nel settore bancario e in quello dei trasporti aereo e ferroviario."Si tratta di un ulteriore passo verso un sistema di welfare moderno e strutturato che valorizza il fondamentale ruolo svolto dal personale scolastico. Investire nella salute di chi ogni giorno lavora per la formazione dei nostri giovani significa riconoscere concretamente il valore della scuola”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito