Scuola, arriva l'assicurazone sanitaria degli insegnanti

(Teleborsa) - È stata pubblicata oggi da Consip la gara
per selezionare la compagnia assicurativa che – nei prossimi quattro anni – sarà chiamata a gestire la prima polizza sanitaria integrativa
dedicata al personale della scuola
e del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Il termine
per la presentazione delle offerte è fissato il 5 marzo 2026
.
L’iniziativa, nata da una collaborazione di Consip e MIM, ha un valore complessivo di 320 milioni
di euro per 48 mesi
di durata del contratto (quadriennio 2026–2029) e consente di offrire una nuova forma di tutela sanitaria a oltre 1,2 milioni di dipendenti
del sistema scolastico – tra cui docenti (sia quelli di ruolo che titolari di contratto annuale), personale educativo, collaboratori amministrativi, personale ATA – ed al personale del Ministero dell’istruzione e del merito.
Si tratta di una novità assoluta per il comparto istruzione
, che va ad affiancare l’assicurazione per infortuni e malattie professionali, rafforzando il sistema di welfare
della scuola e migliorando la qualità della vita dei beneficiari attraverso servizi dedicati di prevenzione e cura (prestazioni specialistiche, spese legate al parto, esami cardiovascolari, cure odontoiatriche, ricoveri ospedalieri). È prevista, infine, l’attivazione di un tariffario agevolato per ulteriori prestazioni sanitarie presso strutture convenzionate, esteso anche ai familiari degli assicurati.
La polizza sanitaria si inserisce nel quadro più ampio delle misure di welfare a favore del personale scolastico attivate a partire dal 2023, che includono, tra l’altro, numerose agevolazioni nel settore bancario e in quello dei trasporti aereo e ferroviario.
"Si tratta di un ulteriore passo verso un sistema di welfare moderno e strutturato che valorizza il fondamentale ruolo svolto dal personale scolastico. Investire nella salute di chi ogni giorno lavora per la formazione dei nostri giovani significa riconoscere concretamente il valore della scuola”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara
.