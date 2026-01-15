SACE, Fitch: rating invariato dopo scelta di non rimborsare bond perpetuo a prossima call date

(Teleborsa) - I rating di Fitch su SACE
, incluso quello del suo prestito obbligazionario subordinato perpetuo da 500 milioni di euro, sono rimasti invariati dopo che l'emittente ha deciso di non rimborsare il bond alla prossima call date
(10 febbraio 2026). La decisione, spiega l'agenzia di rating, è coerente con la valutazione sul profilo finanziario di SACE e non modifica le caratteristiche di debito e di capitale dello strumento.
La decisione della società supporta una solida struttura di capitale
. Fitch si aspetta che SACE rimanga effettivamente priva di debito netto, con una forte capitalizzazione e un'ampia liquidità, e nessun aumento del debito senior nell'orizzonte del rating.
Secondo Fitch, il profilo finanziario di SACE è forte
. Escludendo la liquidità gestita per conto del Ministero delle Finanze, l'equity della società ammontava a circa il 30% dei total asset alla fine del 2024, mentre le riserve tecniche assicurative e l'ampia liquidità costituivano il 25% degli asset. Le riserve free cash di SACE ammontavano a 1,8 miliardi di euro, superando il debito finanziario. SACE dispone di un ampio buffer contro la propria esposizione al rischio assicurativo.