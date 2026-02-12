Francoforte: in calo Scout24

(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, che presenta una flessione dell'1,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Scout24
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 69,82 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 72,07. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 68,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)