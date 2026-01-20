Ambienta, platform company Cap Vert annuncia quattro acquisizioni strategiche

(Teleborsa) -, asset manager europeo specializzato negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua platform company,, operatore leader in Francia nei servizi ambientali critici, ha: TGBL Group, Ets Julien, Chenot Paysage e Joigneaux Paysagiste.Le operazioni risultano coerenti con la strategia di crescita per linee esterne di Cap Vert edei servizi di gestione degli spazi verdi, generando al contempo un impatto ambientale positivo. Le acquisizioni di TGBL Group ed Ets Julien rafforzano la divisione dedicata alla manutenzione delle infrastrutture verdi e la struttura organizzativa del Gruppo, anche attraverso la nomina del CEO di TGBL a Direttore della divisione infrastructure pruning di Cap Vert. Le acquisizioni di Chenot Paysage e Joigneaux Paysagiste consolidano invece la divisione green spaces, ampliandone le competenze e l'offerta di servizi - in particolare nell'ambito dell'ingegneria ecologica - e favorendo significative sinergie operative con le altre società del Gruppo.Questo slancio riflette la strategia di crescita per linee esterne perseguita da Cap Vert e l'ambizione di consolidare il mercato di riferimento, sostenuti da una pipeline di operazioni solida, con. Dall'ingresso di Ambienta nel capitale nel 2021, Cap Vert ha triplicato i ricavi e rafforzato il proprio posizionamento come piattaforma multi-specialistica, arrivando a impiegare oltre 1.200 persone distribuite su più di 55 sedi.