Ambienta chiude raccolta del fondo Sustainable Credit superando target di 500 milioni di euro

(Teleborsa) -, asset manager italiano specializzato negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato il(Ambienta Credit). Con una raccolta che ha superato l'obiettivo iniziale di 500 milioni di euro, la strategia di Ambienta Credit amplia la propria capacità di sostenere lo sviluppo di aziende mid-market europee la cui crescita è guidata dai macro-trend ambientali.Il fondo ha raccolto impegni da unaallineati ad Ambienta per approccio e valori, tra cui fondi pensione, fondazioni, compagnie assicurative e family office basati in Europa, Asia e Nord America. Ha ricevito il supporto di investitori chiave quali il fondo pensione APG, l'European Investment Fund, la Fondazione ENPAM, Generali Asset Managment, l'UK Environment Agency Pension Fund e VER.La strategia fa leva sulla consolidata esperienza di Ambienta e sulla metodologia proprietaria di misurazione dell'impatto ambientale volta a individuare, finanziare e, ossia aziende i cui prodotti e servizi contribuiscono a migliorare, in modo misurabile, l'efficienza nell'uso delle risorse o il controllo dell'inquinamento. Ad oggi, il team ha analizzato circa 600 opportunità di investimento in Europa e ha completato 13 operazioni, investendo circa 300 milioni di euro in società mediamente caratterizzate da margini EBITDA a doppia cifra e una crescita dei ricavi superiore al 10%."Siamo orgogliosi di annunciare il final closing del nostro primo fondo Ambienta Credit, che riflette la forte fiducia degli investitori nel nostro approccio distintivo così come la crescente rilevanza degli investimenti sostenibili - hanno detto- Questo fondo ci consente di offrire soluzioni di finanziamento a società che generano un positivo impatto ambientale, offrendo al contempo rendimenti attrattivi ai nostri investitori. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con imprenditori e management team di tutta Europa nel creare valore attraverso la sostenibilità".