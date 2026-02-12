Iveco, utile adjusted 2025 crolla a 312 milioni di euro. Ricavi -6,9%

Iveco Group

(Teleborsa) -ha chiuso ilconpari a 13.428 milioni di euro per quanto riguarda le(escluso il business Defence), rispetto a 14.417 milioni di euro nel 2024. Isono stati pari 13.129 milioni di euro, rispetto a 14.064milioni di euro nel 2024, principalmente per effetto di minori volumi in Europa per Truck e Powertrain e un impatto negativo dei tassi di cambio.L'è stato pari a 645 milioni di euro rispetto a 892 milioni di euro nel 2024, con un margine del 4,8% (6,2% nel 2024). L'è stato pari a 528 milioni di euro (761 milioni di euro nel 2024), principalmente per effetto di minori volumi e maggiore costo del prodotto in Truck e in Bus, parzialmente compensati da azioni di contenimento delle spese generali, amministrative e di vendita. Il margine EBIT adjusted delle Attività Industriali è stato pari al 4,0% (5,4% nel 2024). L'è stato pari a 312 milioni di euro (520 milioni di euro nel 2024) con risultato diluito per azione adjusted pari a 1,16 euro (1,91 euro nel 2024).Ilè stato negativo per 109 milioni di euro (positivo per 240 milioni di euro nel 2024), principalmente per effetto delle minori vendite e dell'impatto negativo una tantum del livello eccezionalmente alto delle scorte della divisione Bus alla fine dell'anno. Ladelle Continuing Operations è stata pari a 4.693 milioni di euro al 31 dicembre 2025, inclusi 1.900 milioni di euro di linee di credito disponibili. La Liquidità disponibile delle Discontinued Operations è stata pari a 499 milioni di euro al 31 dicembre 2025.Leper la cessione di Defence e l'Offerta Pubblica di Acquisto di Tata Motors sono in fase di completamento in linea con le tempistiche precedentemente comunicate.