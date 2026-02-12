Milano 10:12
46.889 +0,81%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:12
10.522 +0,48%
Francoforte 10:12
25.166 +1,25%

Londra: risultato positivo per Burberry

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Burberry
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison del lusso inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,33%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Burberry rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 12,19 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 12,38. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 12,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```