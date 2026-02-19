Milano 14:09
45.702 -1,42%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:09
10.623 -0,60%
Francoforte 14:09
25.045 -0,92%

Londra: andamento negativo per Burberry

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso inglese, che presenta una flessione del 2,20%.

Lo scenario su base settimanale di Burberry rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la casa di moda britannica, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,45 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,72. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
