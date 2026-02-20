Milano 11:10
Londra: scambi in positivo per Burberry

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la maison del lusso inglese, che tratta in utile del 2,43% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Burberry, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario della casa di moda britannica si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,95 sterline. Prima resistenza a 12,14. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,86.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
