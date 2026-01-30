Londra: rosso per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Ribasso per Metlen Energy & Metals
, che presenta una flessione del 2,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Metlen Energy & Metals
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,62%, rispetto a +0,65% del principale indice della Borsa di Londra
).
Tecnicamente, Metlen Energy & Metals
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 47,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,95. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 49,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)