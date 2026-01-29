Milano 14:22
Londra: andamento sostenuto per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Metlen Energy & Metals, in guadagno del 2,59% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Metlen Energy & Metals più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Metlen Energy & Metals classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48,1 Euro e primo supporto individuato a 46,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 49,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
