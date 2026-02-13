Milano 14:21
45.380 -1,82%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:21
10.394 -0,09%
Francoforte 14:20
24.846 -0,02%

Societe Generale, quotazioni in calo a Parigi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la big bank francese, che esibisce una perdita secca del 4,28% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Istituto di credito francese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 65,9 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 70,12 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 64,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
