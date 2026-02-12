Milano 13:38
46.679 +0,36%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:38
10.485 +0,12%
Francoforte 13:38
25.188 +1,34%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Avanza il gruppo industriale francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Schneider Electric mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,14%, rispetto a +1,47% dell'indice di Parigi).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 274 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 269,5. L'equilibrata forza rialzista della multinazionale dei prodotti elettrici è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 278,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
