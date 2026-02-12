Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Avanza il gruppo industriale francese
, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Schneider Electric
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,14%, rispetto a +1,47% dell'indice di Parigi
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 274 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 269,5. L'equilibrata forza rialzista della multinazionale dei prodotti elettrici
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 278,6.
