Mercati europei cauti. Tonica Piazza Affari

(Teleborsa) -, mentre si conferma, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,54%, con l'attenzione degli investitori che resta focalizzata sulla riunione della Federal Reserve, in calendario mercoledì, da cui di prevede che i tassi di interesse verranno lasciati invariati. Focus anche sulla pubblicazione delle trimestrali dei big tech USA.Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e commerciali, mentre l'oro, bene rifugio per eccellenza, ha toccato nuovi record, superando per la prima volta la soglia dei 5 mila dollari.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,97%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,25%.In forte calo lo, che raggiunge +58 punti base (-4 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,45%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,26%, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 47.795 punti, sui livelli della vigilia.di Milano, troviamo(+2,51%),(+1,61%),(+1,33%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,28%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,58%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,35%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,76%),(+1,46%),(+1,33%) e(+1,22%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,91%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,79%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,06%.