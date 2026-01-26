Mercati europei cauti. Tonica Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei
, mentre si conferma positiva la performance di Piazza Affari
, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Nel frattempo sulla piazza americana l'S&P-500
si muove poco sopra la parità dello 0,54%, con l'attenzione degli investitori che resta focalizzata sulla riunione della Federal Reserve, in calendario mercoledì, da cui di prevede che i tassi di interesse verranno lasciati invariati. Focus anche sulla pubblicazione delle trimestrali dei big tech USA.
Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e commerciali, mentre l'oro, bene rifugio per eccellenza, ha toccato nuovi record, superando per la prima volta la soglia dei 5 mila dollari.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo dell'1,97%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,25%.
In forte calo lo spread
, che raggiunge +58 punti base (-4 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,45%. Tra le principali Borse europee
piatta Francoforte
, che tiene la parità, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi
, che segna un quasi nulla di fatto. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB
che ha messo a segno un +0,26%, mentre, al contrario, incolore il FTSE Italia All-Share
, che archivia la seduta a 47.795 punti, sui livelli della vigilia. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Lottomatica
(+2,51%), Banco BPM
(+1,61%), Intesa Sanpaolo
(+1,33%) e Moncler
(+1,29%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su DiaSorin
, che ha terminato le contrattazioni a -3,28%.
Preda dei venditori Leonardo
, con un decremento del 2,65%.
Si concentrano le vendite su STMicroelectronics
, che soffre un calo del 2,58%.
Vendite su Fincantieri
, che registra un ribasso del 2,35%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, OVS
(+1,76%), GVS
(+1,46%), Acea
(+1,33%) e Banca Ifis
(+1,22%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ferretti
, che ha chiuso a -5,91%.
Tonfo di Cementir
, che mostra una caduta del 4,79%.
Lettera su Carel Industries
, che registra un importante calo del 4,06%.