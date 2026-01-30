ExxonMobil, titolo in calo ma utili e fatturato oltre le previsioni nel quarto trimestre

Exxon Mobil

(Teleborsa) - Il colosso petrolifero statunitenseviaggia in rosso nel pre-market di Wall Street nonostante abbia riportato utili e ricavi superiori alle attese per il quarto trimestre del 2025.Nella compagnia petrolifera ha registrato un un(EPS) di 1,71 dollari, in aumento rispetto agli 1,67 dollari del pari periodo 2024 e superiore alle aspettative di consenso di 1,65 dollari. Ildel trimestre è stato pari a 82,31 miliardi, in calo da 83,43 miliardi del periodo di confronto ma superiore alle stime del consensus ferme a 81,34 miliardi.Per l', la società ha registrato un fatturato di 332,24 miliardi inferiore ai 349,59 miliardi del 2024. L'si è attestato a 30,11 miliardi, in calo dai 33,46 miliardi del 2024, corrispondente a undi 6,99 dollari dai 7,79 del 2024. Il calo dei prezzi del greggio e dei margini chimici, l'aumento degli ammortamenti, i costi legati alla crescita e i minori interessi attivi hanno ridotto gli utili. Questi impatti sono stati parzialmente compensati da una crescita dei volumi vantaggiosa, da risparmi sui costi strutturali, da margini di raffinazione più elevati e da effetti temporali favorevoli.Nel trimestre ilè stato di 12,7 miliardi e ildi 5,6 miliardi. La società ha distribuito agli azionisti 9,5 miliardi, di cui 4,4 miliardi die 5,1 miliardi di. Nell'intero anno, le distribuzioni agli azionisti sono state pari a 37,2 miliardi, inclusi 17,2 miliardi di dividendi e 20 miliardi di riacquisti di azioni, in linea con i piani precedentemente annunciati.La Società ha dichiarato un, pagabile il 10 marzo 2026 agli azionisti registrati di azioni ordinarie alla chiusura delle contrattazioni del 12 febbraio 2026. La società hae ha aumentato il dividendo annuo per azione per 43 anni consecutivi."ExxonMobil è un'azienda fondamentalmente più forte rispetto a pochi anni fa, e i nostri risultati del 2025 lo dimostrano",. "La nostra trasformazione sta dando vita a un'azienda più resiliente, a costi più bassi e basata sulla tecnologia, con una redditività strutturalmente più solida, fondata su asset avvantaggiati, un'allocazione disciplinata del capitale e un'esecuzione eccellente.""Stiamo ricavando più valore da ogni barile e molecola che produciamo e stiamo costruendo piattaforme di crescita su larga scala, creando un lungo percorso di crescita redditizia fino al 2030 e oltre", ha aggiunto il CEO.