StMicroelectronics, nel 2025 ricavi netti a 11,8 miliardi. Cherie, nel 2026 investimenti per 2 miliardi di dollari

StMicroelectronics

(Teleborsa) -ha chiuso il 2025 con unin calo da 1,56 miliardi a 180 milioni di dollari. Isono scesi a 11,8 miliardi di dollari da 13,2 miliardi e illordo è sceso a 3,99 miliardi di dollari., ha commentato: "I ricavi netti del quarto trimestre sono stati superiori al punto intermedio delle nostre previsioni sulle attività, trainati da maggiori ricavi in Personal Electronics e, in misura inferiore, in CEPC (Communication Equipment and Computer Peripherals) e Industrial, mentre l’Automotive è stato al di sotto delle attese. Il margine lordo è stato al di sopra del punto intermedio delle nostre previsioni sulle attività a causa principalmente di un migliore mix di prodotto. I ricavi del quarto trimestre hanno segnato il ritorno a una crescita anno su anno. I ricavi per l’anno 2025 sono diminuiti dell’11,1% a 11,80 miliardi di dollari. Il margine operativo è stato dell’1,5% e l’utile netto è ammontato a 166 milioni di dollari. Il margine operativo non U.S. GAAP è stato del 4,7% e l’utile netto non U.S. GAAP è stato pari a 486 milioni di dollari. Abbiamo investito 1,79 miliardi di dollari in spese in conto capitale nette (parametro non U.S. GAAP) con un free cash flow (parametro non U.S. GAAP) di 265 milioni di dollari., ricavi netti di 3,04 miliardi di dollari, corrispondenti ad una diminuzione sequenziale dell’8,7% rispetto al trimestre precedente, migliore rispetto alla stagionalità media in passato e che segnala un’accelerazione della dinamica di crescita anno su anno iniziata nel quarto trimestre. Il margine lordo è atteso intorno al 33,7%, compresi circa 220 punti base di oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva.nette (parametro non US GAAP). Le nostre priorità strategiche restano: accelerare l’innovazione; dare attuazione al nostro programma aziendale per ridisegnare la struttura produttiva e ridimensionare la base dei costi globale; e rafforzare la generazione di free cash flow".