Risparmio gestito: NEF supera i 10 miliardi di euro e presenta due nuovi comparti

(Teleborsa) - Superano idi NEF, il fondo comune di diritto lussemburghese, multimanager e multicomparto, istituito da, la management company delcostituita nel 1999.Il traguardo è stato annunciato oggi a Milano, presso la sede di Cassa Centrale Banca, in occasione della conferenza stampa dedicata alla presentazione di due nuovi comparti che vanno ad ampliare l’offerta NEF."Un risultato molto rilevante, raggiunto principalmente grazie all’attività di distribuzione delle Banche affiliate al Gruppo Cassa Centrale, oltre al contributo di altri distributori e investitori istituzionali” afferma, Amministratore Delegato della Società.I nuovi comparti presentati oggi da, responsabile del Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione della Direzione Finanza di Capogruppo, sono pensati per rispondere alle diverse esigenze della clientela, e si articolano in:- è rivolto a chi desidera cogliere le opportunità del mercato obbligazionario in modo complementare rispetto al tradizionale investimento in titoli di Stato, puntando su una cedola periodica e su una scadenza definita.un’assoluta novità nell’offerta di Gruppo, che consente all’investitore di cogliere progressivamente le opportunità dei mercati azionari, investendo in un portafoglio, inizialmente obbligazionario, che progressivamente raggiungerà il 50% di componente azionaria entro il 2030.La gamma NEF è strutturata per coprire le principali strategie di investimento sia in termini di mercati, sia di asset allocation. L’offerta si distingue inoltre per il forte orientamento alla sostenibilità conai sensi degli articoli 8 e 9 della normativa SFDR."I fondi NEF ricoprono un ruolo centrale nelle strategie di distribuzione del Gruppo Cassa Centrale, pur inserendosi all’interno di un’architettura aperta, che permette ai clienti delle Banche affiliate di disporre di 13 case di investimento e di un’offerta complessiva di circa 3.000 fondi – dichiara, Chief Wealth Management Officer di Cassa Centrale Banca – Il 2025 è stato per NEF un anno record: la raccolta netta ha raggiunto 785 milioni di Euro, permettendo di arrivare a 6,7 miliardi di Euro di AUM collocati sulle banche del Gruppo. Un contributo significativo a questa crescita proviene dai Piani di Accumulo di Capitale (PAC), da sempre al centro dell’offerta delle Banche affiliate, in un’ottica di approccio ai mercati e di educazione al risparmio. I clienti del Gruppo Cassa Centrale detengono infatti 560.000 PAC NEF, che generano un flusso mensile di 80 milioni di Euro".I differenti strumenti vengono proposti all’interno di un processo di investimento che risponde ai bisogni dell’intera clientela di Gruppo, con particolare riferimento ad una consulenza evoluta e globale. L’attività del Gruppo è sempre più orientata allo sviluppo della Consulenza Valore, il nuovo servizio di consulenza finanziaria evoluta basato sull’analisi del portafoglio finanziario complessivo. Un servizio, questo, che mira a offrire al cliente le migliori soluzioni di investimento personalizzate secondo le sue esigenze di pianificazione finanziaria, degli obiettivi di investimento e dei suoi bisogni assicurativi, in una logica di rafforzamento della relazione tra cliente e banca, distintiva del credito cooperativo.