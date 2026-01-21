Milano 17:35
Finanza
Michelin, il free cash flow supera le previsioni per il 2025
(Teleborsa) - Michelin, colosso francese degli pneumatici, ha registrato per il 2025 un Free Cash Flow ante fusioni e acquisizioni di 2,1 miliardi di euro, superiore all'intervallo 1,5-1,8 miliardi di euro comunicato a ottobre 2025.

Questa sovra-performance è dovuta principalmente alla disciplina degli investimenti in conto capitale e a una rigorosa gestione delle operazioni che incidono sul capitale circolante (inventario, debiti e crediti), si legge in una nota. Per quanto riguarda l'Utile Operativo di Segmento 2025 a tassi di cambio costanti, il Gruppo conferma l'intervallo 2,6-3 miliardi di euro comunicato il 13 ottobre 2025.
