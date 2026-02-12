SILVER dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento del 3,87%.
La situazione di medio periodo dell'argento resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 88,86. Supporto visto a quota 75,39. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 102,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)