SILVER dell'11/02/2026

SILVER dell'11/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento del 3,87%.

La situazione di medio periodo dell'argento resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 88,86. Supporto visto a quota 75,39. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 102,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
