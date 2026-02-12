Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:35
24.817 -1,52%
Dow Jones 20:35
49.697 -0,85%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

Yakkyo, dal 13 febbraio su Euronext Growth Milan

Finanza
(Teleborsa) - Yakkyo, PMI innovativa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, a seguito della delibera assembleare relativa al passaggio dal Segmento Professionale al mercato Euronext
Growth Milan, ha fatto sapere di avere ricevuto la comunicazione di ammissione al mercato EGM da parte di Borsa Italiana.

Le azioni ordinarie mantengono l'ISIN e il ticker attuali e il lotto minimo di negoziazione è pari a 1.250.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 13 febbraio 2026.


