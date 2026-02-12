Yakkyo, dal 13 febbraio su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Yakkyo
, PMI innovativa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, a seguito della delibera assembleare
relativa al passaggio
dal Segmento Professionale
al mercato EuronextGrowth Milan
, ha fatto sapere di avere ricevuto la comunicazione di ammissione al mercato EGM
da parte di Borsa Italiana.
Le azioni ordinarie
mantengono l'ISIN e il ticker attuali e il lotto minimo di negoziazione è pari a 1.250.
L’inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 13 febbraio 2026
.