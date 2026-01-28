Franklin Templeton lancia l’ETF Franklin Core US Enhanced UCITS ETF

(Teleborsa) -annuncia il lancio del, un ETF azionario aprogettato per offrire una crescita del capitale nel lungo periodo attraverso un portafoglio diversificato di azioni statunitensi, gestito da Franklin Templeton Investment Solutions.Facendo seguito al lancio della gamma di fondi Franklin Templeton Core Enhanced nell’ottobre 2025, l’ETF segue lo stesso approccio d’investimento del fondo FTIF Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund, offrendo agli investitori un’ulteriore soluzione efficiente in termini di costi per accedere alla strategia tramite una struttura wrapper ETF.Il nuovo ETF è stato quotato suil 27 gennaio, mentre viene quotato oggi, 28 gennaio sue sul(LSE). È registrato per la distribuzione in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda (Paese di domicilio), Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito.