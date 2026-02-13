Pinalli, ricavi 2025 salgono a 197 milioni di euro: un anno in anticipo sul piano

(Teleborsa) -, società italiana attiva nella distribuzione di prodotti per la bellezza e il benessere della persona, ha chiuso ilconpari arispetto ai 170 milioni del 2024. Si tratta di un risultato che consolida ulteriormente il proprio ruolo nel mercato beauty italiano, sostenuto da un tasso di crescita medio annuo (CAGR) del +18% nel periodo 2021-2025 e da una community che supera il milione di clienti.I risultati dello scorso esercizio segnano anche ilindustriale quinquennale 2022-2026.Nel corso del 2025, Pinalli ha raggiunto un traguardo strategico con il. Nel solo 2025 il Gruppo ha accelerato il proprio sviluppo attraverso 22 nuove aperture, estendendo la presenza anche in regioni come Sardegna, Abruzzo, Lazio e Campania, rafforzando il presidio in aree chiave del Nord e Centro Italia.All'interno di questa traiettoria omnichannel, il: continuerà il piano di espansione della rete, con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio in modo coerente, consolidando il ruolo dei beauty store come fulcro dell'esperienza Pinalli e punto di connessione tra fisico e digitale. Oggi Pinalli conta circa 800 dipendenti tra sedi di Fiorenzuola e Milano e gli store."Il completamento del piano 2022–2026 ci mette oggi nelle condizioni di ragionare su un orizzonte di sviluppo più ampio - commenta l'- Negli ultimi anni abbiamo lavorato per costruire una piattaforma integrata e altamente scalabile, in cui rete fisica, logistica, tecnologia e competenze operino come un unico sistema. Questo ci consente di affrontare una nuova fase di crescita, sostenuta da investimenti e da una struttura organizzativa adeguata alle dimensioni che abbiamo raggiunto".