Birkenstock: utile trimestrale in crescita, ma i dazi USA pesano sui margini

Birkenstock Holding

(Teleborsa) -ha pubblicato i risultati del, chiuso al 31 dicembre 2025, evidenziando una solida domanda durante il periodo festivo ma anche l'impatto crescente delle tensioni commerciali e dell'incertezza macroeconomica. Nonostante una crescita deia doppia cifra, la società ha leggermente mancato le aspettative di Wall Street per quanto riguarda il fatturato complessivo, attestatosi acontro i 402,1 milioni stimati dagli analisti. La crescita organica a tassi di cambio costanti è stata comunque del 18%, superando il target annuale fissato tra il 13% e il 15%., laè stata trainata da un'eccezionale spinta nell', dove i ricavi sono balzati del 37% a valuta costante. Anche l'area EMEA ha mostrato una crescita robusta del 17%, mentre lehanno registrato un incremento del 14% a tassi costanti, pur scontando un impatto valutario che ha limitato la crescita riportata al 5%. Per quanto riguarda i canali di vendita, ilha messo a segno una progressione del 24% a valuta costante, superando il canale diretto al consumatore (DTC) che è cresciuto del 12%.Il dato più critico della trimestrale riguarda la contrazione dei. Il margine lordo rettificato è sceso al 57,4% dal 60,3% dello scorso anno, risentendo pesantemente delle traduzioni valutarie sfavorevoli e dell'introduzione di nuovi dazi statunitensi sulle calzature prodotte nell'Unione Europea. Birkenstock, che realizza il 95% della sua produzione in Germania, sta cercando di mitigare l'impatto di queste tariffe attraverso aggiustamenti dei prezzi di vendita e un migliore assorbimento della capacità produttiva. Anche ilha subito una flessione, attestandosi al 26,5% rispetto al 28,2% del precedente periodo.Nonostante la pressione sui margini, l'è balzato a, segnando un incremento del 151% su base annua. L'è salito a 0,27 euro, beneficiando di una gestione operativa che ha saputo capitalizzare la forte domanda festiva."I nostri risultati per il primo trimestre dell'anno fiscale 2026 mostrano la continua e forte domanda per il nostro marchio durante l'importante stagione festiva", ha dichiarato, CEO di BIRKENSTOCK e membro del Consiglio di Amministrazione della Società. "Abbiamo presentato il nostro piano triennale che prevede una crescita dei ricavi del 13-15% a valuta costante e un margine EBITDA superiore al 30%. La nostra catena di approvvigionamento verticalmente integrata significa che siamo limitati nella capacità produttiva per scelta strategica. Guideremo il nostro business per area geografica, canale e prodotto per massimizzare il profitto per ogni paio di scarpe e mantenere un forte valore del marchio", ha aggiunto.