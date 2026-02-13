Listini europei in rosso con timori per AI-disruption. A Milano tonfo di Prysmian

(Teleborsa) - Borse europee in rosso, dopo le vendite a Wall Street e in Asia
, sulla narrativa di una AI-disruption che innesca de-rating
su nuovi settori quasi ogni giorno (questa settimana sono stati colpiti software, gestori patrimoniali, immobiliare e logistica dopo il lancio di nuovi tool AI che promettono di rivoluzionare i rispettivi comparti).
Dopo i solidi dati sul lavoro negli Stati Uniti
di mercoledì, oggi viene pubblicato il rapporto sull'inflazione di gennaio
, che potrebbe motivare la decisione della Fed di mantenere i tassi invariati se la pressione sui prezzi non dovesse attenuarsi. Nell'area euro, la seconda stima della crescita del PIL nel quarto trimestre del 2025 rivelerà anche l'entità della variazione dell'occupazione nell'ultimo trimestre dello scorso anno. I dati nazionali mostrano un forte aumento dell'occupazione in Spagna, mentre è diminuita marginalmente in Francia e Germania.Tra chi ha pubblicato i conti
2025 questa mattina, la banca britannica NatWest
ha dichiarato che il suo utile annuale è aumentato del 24%, leggermente al di sopra delle previsioni, con obiettivi più ambiziosi nel mercato della gestione patrimoniale; il gruppo francese di servizi IT Capgemini
ha registrato un fatturato annuo superiore al proprio obiettivo, trainato dall'accelerazione della crescita nel quarto trimestre con solida domanda di servizi per i processi aziendali basati sull'intelligenza artificiale; la società francese di apparecchiature aeronautiche Safran
ha migliorato
le ambizioni per il 2028 per riflettere il solido mercato aftermarket dei motori civili e lo slancio positivo nel settore Difesa (in particolare i nuovi ordini per Rafale).
Sul fronte macroeconomico
, sono aumentati
più delle attese a gennaio i prezzi all'ingrosso in Germania
, mentre l'inflazione in Spagna
è stata rivista al ribasso
al +2,3% su anno (vs 2,4% della prima stima e 2,9% precedente).
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,186. L'Oro
, in aumento (+1,14%), raggiunge 4.978,3 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +61 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,38%. Tra i mercati del Vecchio Continente
contrazione moderata per Francoforte
, che soffre un calo dello 0,41%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e sotto pressione Parigi
, che accusa un calo dello 0,72%.
Sessione negativa per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,72%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 48.654 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,52%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,29%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Tenaris
(+2,40%), Generali Assicurazioni
(+2,28%), Buzzi
(+2,20%) e Telecom Italia
(+0,64%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian
, che ottiene -4,41%. Scivola Ferrari
, con un netto svantaggio dell'1,70%. In rosso Fincantieri
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%. Spicca la prestazione negativa di Amplifon
, che scende dell'1,57%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Ascopiave
(+1,95%), Reply
(+1,44%), Fiera Milano
(+1,43%) e Moltiply Group
(+1,25%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Cementir
, che ottiene -2,32%. Intercos
scende del 2,30%. Calo deciso per Carel Industries
, che segna un -2%. Sotto pressione Ariston Holding
, con un forte ribasso del 2,00%.