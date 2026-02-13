Sanlorenzo centra la guidance 2025 e accelera sulla raccolta ordini

(Teleborsa) - I risultati consolidati preliminari al 31 dicembre 2025 del Gruppo Sanlorenzo
mostrano Ricavi Netti
Nuovo a 960,4 milioni di Euro, in crescita del 3,2% rispetto a 930,4 milioni di Euro nel 2024.
L’EBITDA
è pari a 180,6 milioni di Euro, in crescita del 2,4% rispetto a 176,4 milioni di Euro nel 2024. L’EBIT
è di 139,9 milioni di Euro, in crescita dello 0,4% rispetto a 139,3 milioni di Euro nel 2024.
Il Risultato Netto
di Gruppo è pari a 107,4 milioni di Euro, in crescita del 4,2% rispetto a 103,1 milioni di Euro nel 2024, con una marginalità a doppia cifra sui Ricavi Netti Nuovo pari all’11,2%, sostenuta da benefici fiscali che hanno compensato il peggioramento anno su anno del saldo proventi/oneri finanziari, in considerazione dell’assorbimento di cassa legato alle acquisizioni realizzate nel 2024.
La Posizione Finanziaria Netta
al 31 dicembre 2025 è positiva per 20,1 milioni di Euro, rispetto ad una Posizione di Cassa Netta pari a 29,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2024. L’evoluzione della Posizione Finanziaria Netta riflette un assorbimento di cassa principalmente riconducibile ai seguenti effetti: pagamento di dividendi per 34,8 milioni di Euro; investimenti netti organici per 48,2 milioni di Euro; e esborsi straordinari per 1,2 milioni di Euro legati a investimenti in M&A. La Posizione Finanziaria Netta include passività per leasing IFRS 16 pari a 28,0 milioni di Euro.
Il Backlog Lordo
al 31 dicembre 2025 è pari a 1.962,8 milioni di Euro, rispetto a 1.950,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2024, continuando ad assicurare un solido livello di visibilità, anche grazie al fatto che l’88% del backlog risulta già venduto a clienti finali (sell-out). Il Backlog Netto (ricavi ancora da realizzare su contratti già acquisiti) al 31 dicembre 2025 è pari a 1.002,5 milioni di Euro (rispetto a 1.019,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2024). Di questi, 618,1 milioni di Euro sono riferiti al 2026, beneficiando già a inizio anno di un livello di copertura significativo, mentre 384,4 milioni di Euro sono relativi al 2027 e oltre, continuando ad assicurare un importante livello di visibilità sugli esercizi futuri.Massimo Perotti, Presidente Esecutivo
, ha commentato: "I risultati del 2025 riflettono la forza del brand
, che rappresenta il massimo desiderio dei connoisseurs dello yachting, congiuntamente alla nostra visione che portiamo avanti con coerenza. Abbiamo centrato tutti i target finanziari della Guidance
, forti di una Raccolta Ordini in crescita per il sesto trimestre consecutivo, che rafforza ulteriormente la nostra convinzione circa la solidità del modello di business e della visione strategica. In un mercato condizionato nel breve termine da fattori esterni imprevedibili, Sanlorenzo continua a distinguersi per posizionamento, innovazione e scarsità di volumi, anticipando le esigenze dei futuri armatori, sempre più orientati a benessere, longevità e alla qualità del proprio tempo libero, tipicamente scarso. La solidità del nostro portafoglio ordini riflette il rapporto privilegiato e diretto che coltiviamo con il club globale ed in crescita dei nostri armatori, che si identifica nella nostra filosofia. Nautor Swan ha raggiunto una redditività significativa, anche a livello di risultato netto, già nel primo anno di consolidamento. La fase di integrazione prosegue sia nell’attivazione delle sinergie e nella continua ricerca di efficienza, sia sul fronte del business development; ci stiamo espandendo su nuove geografie e linee di prodotto per presidiare nuovi segmenti di mercato. Con il completamento della fase di integrazione di Simpson Marine in APAC in Sanlorenzo Med in
Europa la strategia di distribuzione diretta sta dando i suoi frutti in termini di benefici commerciali e finanziari. Si tratta di investimenti mirati al fine di arricchire il portafoglio e aumentare la vicinanza ai clienti nei mercati chiave, migliorando al contempo l’equilibrio geografico verso aree ancora poco penetrate e ad alto potenziale. Entriamo nel 2026 con un inizio promettente
, guidati dall’impegno a far progredire continuamente lo yachting, ispirando ed elevando la nostra customer experience. Continuiamo a privilegiare l’eleganza rispetto all’eccesso, la grazia rispetto alla superficialità e l’innovazione rispetto alla novità. Crediamo che la crescita sia la naturale conseguenza del valore rispetto ai volumi, della disciplina nella qualità e del rispetto del nostro heritage. Su queste basi, il nostro percorso prosegue".