Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 febbraio

Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un moderato -0,04%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 152,526. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 152,98 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 152,374.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
