Angelini Technologies - Fameccanica nomina Massimiliano Cattani COO

(Teleborsa) -, azienda del gruppo Angelini Industries, annuncia che(CCO). L’introduzione della figura del CCO - spiega una nota - ha l’obiettivo di, consolidando le relazioni esistenti e creando nuove opportunità di sviluppo commerciale. Questa scelta strategica punta a garantire coerenza ed efficacia nelle iniziative di mercato, assicurando un’implementazione armonica e allineata delle strategie aziendali.Laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Parma, Cattani vanta un’esperienza ultraventennale in grandi società americane ed europee come Heneral Electric e Honeywell. Nel corso della sua carriera, Cattani ha coordinato team internazionali e cross-funzionali dislocati in diversi paesi, europei e non, assumendo ruoli di leadership con crescente responsabilità e copertura geografica in ambito sales, key account management, strategic marketing, product management, project e program management.