ICOP nomina Luca Fontana come Group Chief Operating Officer

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha comunicato la. La nomina è coerente con le linee guida del nuovo Piano Industriale, finalizzate al consolidamento dell'assetto organizzativo e al miglioramento dell'efficacia dei processi operativi e di integrazione, in un contesto di crescita e sviluppo internazionale.A diretto riporto dell'AD, Fontana, contribuendo allo sviluppo e all'allineamento dei modelli di governance, dei processi decisionali e delle funzioni trasversali a supporto della crescita e dell'evoluzione organizzativa. Il suo contributo riguarderà inoltre il coordinamento dei processi di integrazione tra le diverse società del gruppo, in particolare con riferimento alle recenti acquisizioni di Palingeo in Italia e AGH negli USA."ICOP poggia su, costruite su valori forti, competenze distintive, specializzazione e disciplina finanziaria - ha commentato Fontana - La crescita degli ultimi anni non è episodica, ma il risultato di una strategia chiara e coerente. Il portafoglio ordini, insieme alla concretezza delle nuove opportunità in vista, uniti a un approccio selettivo nella scelta dei lavori e a una crescente diversificazione geografica, garantiscono una prospettiva solida di ulteriore e significativo sviluppo nei prossimi anni".Fontana vanta circain ruoli di elevata responsabilità all'interno di gruppi industriali e infrastrutturali complessi, con un focus sulla gestione operativa, sull'integrazione di organizzazioni articolate e sull'esecuzione di programmi di investimento su larga scala. Dal 2020 al 2025 ha ricoperto il ruolo di Direttore CAPEX Investments (BU Ingegneria & Realizzazione) in, con responsabilità sull'intero ciclo degli investimenti infrastrutturali. In precedenza, ha ricoperto incarichi di Chief Executive, Project & Construction Management, a livello regionale in AECOM e ha maturato oltre vent'anni di esperienza in Foster Wheeler.