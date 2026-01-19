I Grandi Viaggi, risultati in crescita nel 2025

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Il bilancio d’esercizio dechiude al 31 ottobre 2025 con undi Euro, dopo aver imputato a conto economico spese di marketing e pubblicità per 0,74 milioni di Euro sostenute per il rafforzamento dei marchi del Gruppo. Idella gestione caratteristica realizzati dalla Società ammontano a 54,81 milioni di Euro con un incremento di 3,65 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente (+7,12%). I ricavi della gestione caratteristica del Gruppo sono stati pari a 66,99 milioni di Euro, con un incremento di 4,4 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (+7,03%).Ledell’esercizio delle strutture di proprietà si sono attestate a 43,76 milioni di Euro, in crescita del 7,02% rispetto al precedente esercizio, e hanno inciso sul fatturato complessivo per il 79,83%. Il settore Tour Operator ha registrato anch’esso vendite in crescita per 10,87 milioni di Euro, con un incremento pari 0,93 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (+9,32%). I villaggi commercializzati hanno invece registrato vendite per 0,18 milioni di Euro (-0,15 milioni rispetto al precedente esercizio).del Gruppo, comprensivi degli ammortamenti e delle svalutazioni, sono risultati pari a 68,2 milioni di Euro, con un incremento di 5,6 milioni di Euro (+8,94%) rispetto al precedente esercizio. L’incidenza dei costi operativi sui ricavi della gestione caratteristica si è attestata al 71,43% rispetto al 70,82% del precedente esercizio.L’incremento dei costi, spiega una nota, è da imputare principalmente al costo del personale del Gruppo, pari a 14,55 milioni di Euro, in aumento di circa 1,25 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio per l’assunzione di personale a tempo determinato, mentre i costi del personale a tempo indeterminato si sono incrementati di circa 0,492 milioni di Euro.L’è stato pari a 5,8 milioni di Euro, in diminuzione rispetto ai 7,2 milioni di Euro fatti registrare nell’esercizio precedente. Il bilancio consolidato ha quindi registrato un utile d’esercizio, al netto delle imposte, di 3,52 milioni di Euro dopo aver rilevato ammortamenti per 2,82 milioni di Euro.Laconsolidata è positiva per 17,55 milioni di Euro, in diminuzione di 3,63 milioni di Euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 13,92 milioni di Euro.Le attività finanziarie correnti, pari a 10 milioni di Euro, accolgono il valore nominale di Certificati di deposito con scadenze trimestrali.Le attività finanziarie non correnti, pari a 12,68 milioni di Euro, si riferiscono ad una Polizza assicurativa di diritto lussemburghese, sottoscritta dalla Capogruppo con una Compagnia facente parte di un primario Gruppo bancario europeo.Le disponibilità liquide e le altre attività finanziarie correnti del Gruppo ammontano complessivamente a 21,14 milioni di Euro e hanno subito un incremento di 2,39 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio.La posizione finanziaria netta consolidata complessiva, comprensiva anche delle attività finanziarie a lungo termine, risulta positiva per 30,24 milioni di Euro (contro a 26,26 milioni di Euro al 31 ottobre 2024).Alla data del 12 gennaio 2026, il volume complessivo delle vendite è pari a 13,34 milioni di Euro contro 12,27 milioni di Euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente; l’incremento del volume complessivo delle vendite (+8,70%) riflette principalmente le maggiori vendite di soggiorni delle strutture estere di proprietà, nonché le vendite di pacchetti di viaggio verso le destinazioni estere commercializzate.Sulla base dei dati gestionali rilevati al 12 gennaio 2026, rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni nazionali registrano un miglioramento, passando da 1,76 a 1,87 milioni di Euro, mentre il mercato extraeuropeo sulle destinazioni di proprietà registra un fatturato di 6,98 milioni di Euro contro 6,06 milioni di Euro del precedente periodo. Il settore del Tour Operator e dei villaggi commercializzati, registra un fatturato di 4,41 milioni di Euro a fronte 4,30 milioni del precedente periodo. Il numero dei clienti è passato da 5.230 a 5.717."Le prospettive economiche per il 2026, influenzate anche dai conflitti tuttora in corso e dai loro esiti incerti, determinano una riduzione della propensione alla spesa, in particolare per i consumi di natura voluttuaria. In linea con quanto avvenuto in situazioni analoghe del passato, alla luce di tali condizioni il Gruppo pone come obiettivo prioritario il mantenimento di un equilibrio finanziario", si legge nella nota.