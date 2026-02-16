Milano 17:24
45.476 +0,10%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:24
10.467 +0,19%
Francoforte 17:24
24.807 -0,43%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,02%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hochtief più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del colosso delle costruzioni è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 388,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 371,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 404,7.

