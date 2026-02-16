Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,02%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hochtief
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del colosso delle costruzioni
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 388,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 371,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 404,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)