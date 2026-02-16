Lottomatica, Kepler Cheuvreux e Barclays positive in attesa dei conti

Lottomatica

(Teleborsa) - Glisul titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, in attesa dellaKepler Cheuvreux, che ha una raccomandazione Buy e un target price di 28 euro, si aspetta che il quarto trimestre 2025 mostri una performance resiliente nonostante le incertezze sui pagamenti di dicembre, con un forte slancio online, la piena integrazione con Planetwin, un andamento positivo del trading a gennaio e un consolidamento strutturale intatto. La società ha sottolineato che l'andamento del trading a gennaio è positivo, sia in termini di volumi che di pagamenti. "Ciò rafforza l'opinione che lao del posizionamento competitivo", si legge nella ricerca.Il broker francese evidenzia che l'investimento in Lottomatica combina il consolidamento in corso nel mercato italiano con un. La valutazione rimane interessante, con un P/E di circa 11 volte rispetto a circa 13 volte quello dei competitor. "Riconosciamo che l'accelerazione dell'M&A internazionale potrebbe incidere sul sentiment a causa del rischio di integrazione - viene sottolineato - Tuttavia, questo è mitigato dalla solida esperienza del management in materia di disciplina del capitale, con l'M&A in diretta competizione con i riacquisti di azioni proprie che possono generare in modo sostenibile circa rendimento annuo incrementale per gli azionisti del 10%"., che ha una raccomandazione Overweight e un target price di 26 euro per azione, ritiene che Lottomatica sia, con una crescita a due cifre dei ricavi online e margini elevati pari a circa il 55%, nonostante un confronto molto difficile lo scorso anno e risultati sportivi sfavorevoli a dicembre. Per il 2026, prevede che previsioni invariate, con una guidance che prevede una crescita dei ricavi del gruppo HSD (DD nell'online e un piccolo incremento nel retail), con margini EBITDA di gruppo in progressivo aumento (crescita del mix online, leva operativa) e una solida generazione di free cash flow (nessun costo di integrazione M&A o pagamento di concessioni online quest'anno).Con un, la banca d'investimento ritiene che la valutazione di Lottomatica sia interessante, dato un CAGR dell'utile netto rettificato 2026-27 di circa il 12%, un potenziale di crescita della quota di mercato e ulteriori rendimenti in contanti o M&A, a fronte di un bilancio solido."Il titolo ha avuto una performance inferiore rispetto ai risultati del terzo trimestre del 4 novembre (Lottomatica -6% contro Stoxx 600 +8%), il che, a nostro avviso, è dovuto principalmente alla stagnazione della quota di mercato, alla crescita più debole del mercato iSports, ai risultati sportivi negativi e anche al(ad esempio-40%,-25%) a causa di varie preoccupazioni, come le tasse sul gioco d'azzardo nel Regno Unito e i mercati delle previsioni negli Stati Uniti, sebbene queste", si legge nella ricerca.