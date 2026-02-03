Novamarine, downgrade a Hold da TP ICAP Midcap con aumento target price

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha alzato a 8,3 euro
per azione (dai precedenti 7,0 euro) il target price
su Novamarine
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ma al contempo ha abbassato la raccomandazione
a "Hold
" da Buy" visto il downside potenziale del 10%.
Gli analisti scrivono che la crescita a due cifre del fatturato preliminare 2025 conferma la capacità di Novamarine di espandersi rapidamente e di capitalizzare il suo duplice posizionamento Pleasure-Professional. Allo stesso tempo, un portafoglio ordini inferiore a quello degli anni precedenti implica una visibilità ridotta per il 2026
. In particolare, il portafoglio ordini si attesta a 19,1 milioni di euro a fine dicembre 2025 (rispetto ai 27,1 milioni di euro a fine 2024), ovvero 0,6 volte il fatturato 2026. Novamarine spiega questo divario con la presenza, nel portafoglio ordini 2025, di un ordine da 7 milioni di euro per il segmento Professional, interamente consegnato nel corso dell'anno.
Viene fatto notare che il prezzo delle azioni è aumentato del +150% dall'IPO di agosto 2024, riflettendo il riconoscimento del mercato per un player con margini solidi, forti ambizioni nel segmento Professional e un'esecuzione disciplinata sulla gamma Pleasure. In questa fase, tuttavia, "la visibilità appare più limitata rispetto a un anno fa, in particolare considerando il minor portafoglio ordini e una pipeline commerciale che necessita ancora di conferma
", si legge nella ricerca.
TP ICAP Midcap resta fiduciosa nella ricostruzione di un portafoglio ordini più solido nel 2026. Ciononostante, la valutazione si è notevolmente ridotta, con un multiplo ora impegnativo di 15,7x EV/EBITDA 2025
, che riduce il potenziale di rialzo a breve termine
. "Nei prossimi mesi, la priorità sarà ricostruire il portafoglio ordini, un elemento chiave per sostenere lo slancio commerciale", viene sottolineato.