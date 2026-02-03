Novamarine, downgrade a Hold da TP ICAP Midcap con aumento target price

Novamarine

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha alzato aper azione (dai precedenti 7,0 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ma al contempo ha abbassato laa "" da Buy" visto il downside potenziale del 10%.Gli analisti scrivono che la crescita a due cifre del fatturato preliminare 2025 conferma la capacità di Novamarine di espandersi rapidamente e di capitalizzare il suo duplice posizionamento Pleasure-Professional. Allo stesso tempo, un. In particolare, il portafoglio ordini si attesta a 19,1 milioni di euro a fine dicembre 2025 (rispetto ai 27,1 milioni di euro a fine 2024), ovvero 0,6 volte il fatturato 2026. Novamarine spiega questo divario con la presenza, nel portafoglio ordini 2025, di un ordine da 7 milioni di euro per il segmento Professional, interamente consegnato nel corso dell'anno.Viene fatto notare che il prezzo delle azioni è aumentato del +150% dall'IPO di agosto 2024, riflettendo il riconoscimento del mercato per un player con margini solidi, forti ambizioni nel segmento Professional e un'esecuzione disciplinata sulla gamma Pleasure. In questa fase, tuttavia, "la visibilità appare più limitata rispetto a un anno fa, in particolare considerando il minor portafoglio ordini e una", si legge nella ricerca.TP ICAP Midcap resta fiduciosa nella ricostruzione di un portafoglio ordini più solido nel 2026. Ciononostante, la valutazione si è notevolmente ridotta, con un, che. "Nei prossimi mesi, la priorità sarà ricostruire il portafoglio ordini, un elemento chiave per sostenere lo slancio commerciale", viene sottolineato.