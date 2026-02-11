Ferrari, analisti alzano target price dopo i conti. Upgrade a Buy da Equita

(Teleborsa) - Importanti banche d'affari rivedono al rialzo i loro target price
su Ferrari
, casa automobilistica di Maranello che fa parte del FTSE MIB, all'indomani della pubblicazione dei conti
con risultati del quarto trimestre 2025 e guidance 2026 leggermente migliori del consensus. Il primo modello elettrico, Luce (sportiva a 4 porte), sarà presentato il 25 maggio e le prime consegne sono confermate nel quarto trimestre 2026.Bank of America
ha aumentato a 375 euro
per azione da 360 euro il target price
(Buy confermato), affermando che i principali catalysts saranno: 1) Ferrari svelerà il design esterno e il prezzo del suo primo veicolo elettrico a batteria (Luce) a maggio 2026
. "Riteniamo che le preoccupazioni del consensusgenerale siano aumentate di recente - viene sottolineato - Un consistente numero di ordini iniziali potrebbe attenuarle. 2) Ferrari in genere alza (leggermente) le sue previsioni almeno una volta all'anno
e non dovrebbe essere diverso nel 2026. 3) A partire dal secondo semestre, l'attenzione degli investitori dovrebbe concentrarsi sulle prospettive per l'anno fiscale 2027
, che sembrano positive grazie all'accelerazione delle vendite della F80.Equita
ha mantenuto invariato il target price a 385 euro per azione, ma ha migliorato la raccomandazione a Buy
perché: il derating post CMD di ottobre si è ormai materializzato; le stime di consensus sono finalmente scese, allineandosi alla crescita intorno a MSD (a tutti i livelli) del piano quinquennale che viene ritenuto visibile; le guidance FY26 sono di buona qualità.
Tra gli altri broker, Deutsche Bank
alza il target price a 460 euro
da 450, RBC a 430 euro
da 415, Mediobanca
a 408 euro
(Outperform), Bernstein a 410 dollari
da 395 (Outperform).