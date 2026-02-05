Sesa, analisti apprezzano rafforzamento holding e considerano eccessivi timori per AI

(Teleborsa) - Gli analisti mantengono una view positiva
su Sesa
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, che ieri ha sofferto in Borsa
insieme all'intero settore tech globale sui timori che l'AI renda obsoleti alcuni modelli di business legacy, soprattutto legati al software.
Il focus è sull'annuncio di ieri
sul rafforzamento della holding di controllo ITH
, per cui TIP attua un aumento di capitale in ITH portando la sua quota dal 21,5% al 23,8% (al netto delle azioni proprie e in corso di cancellazione), e Marco e Alessandro Bassilichi conferiscono in ITH 60,438 azioni Sesa (0,4% del capitale) portando la propria quota in ITH al 4%. A valle dell'operazione e della cancellazione di azioni proprie detenute da Sesa, ITH raggiunge una quota di circa il 55% in Sesa vs. 52,8% precedente
. Le risorse dell'AuCap riservato verranno utilizzate prossimamente per acquistare azioni Sesa legate all'esercizio di piani LTI/stock grant del management, oltre ad acquistare ulteriori azioni Sesa direttamente sul mercato. Equita non esclude che ITH possa arrivare a una quota del 60%
in Sesa (vs. attuale 55%) nelle prossime settimane/mesi, e in generale ritiene che "il maggiore commitment degli azionisti di maggioranza sia un segnale di supporto alle prospettive di medio lungo termine della società".
Secondo Intermonte, la decisione di ITH conferma la fiducia dell'azionista di controllo e dei suoi soci nelle prospettive industriali del gruppo Sesa. "Anche se l'operazione era stata programmata in precedenza, l'annuncio è arrivato ieri, in una fase negativa di mercato per tutto il settore dei servizi tecnologici, a nostro avviso non giustificata
", viene sottolineato. Il broker rimane fiducioso che anche la prossima release di risultati trimestrali potrà essere una conferma del convincente andamento operativo del gruppo.
Anche Intesa Sanpaolo
ritiene la notizia positiva, in quanto "segnala un maggiore impegno da parte dell'azionista di riferimento e fornisce ulteriore supporto di liquidità al titolo
".
Secondo Kepler Cheuvreux, la notizia è positiva dal punto di vista della governance e tecnico, mentre i fondamentali rimangono invariati
: il management continua a implementare il piano industriale 2026-27 (crescita high-single-digit di ricavi ed EBITDA, crescita double-digit dell'utile netto), supportato da un solido portafoglio ordini e da un trading resiliente. "In questo contesto, non consideriamo l'AI come un ostacolo strutturale
per Sesa - scrivono gli analisti - piuttosto, dovrebbe fungere da ulteriore motore di domanda nei progetti infrastrutturali, cloud, cybersecurity, software e di trasformazione digitale, dove Sesa opera come distributore a valore aggiunto e systems integrator, con un rischio limitato di disintermediazione del suo ruolo chiave nella catena del valore IT, guidata dall'AI".