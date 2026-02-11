Milano 9:26
46.696 -0,23%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:26
10.376 +0,21%
24.881 -0,43%

Asia a due velocità. Tokyo chiusa per festività

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta vissuta fra alti e bassi per i mercati asiatici, orfani della Borsa di Tokyo, chiusa per la festività del National Foundation Day. A frenare i Listini dell'Estremo Oriente hanno contribuito la performance modesta di Wall Street ed i deboli dati dell'ìinflazione cinese, che ha frenato a gennaio (+0,2% su mese e +0,2% su anno).

Sessione negativa la borsa di Shenzhen, che chiude sotto i livelli della vigilia. In frazionale progresso Hong Kong (+0,31%); con analoga direzione, si è mossa in rialzo Seul (+0,83%).

Pressoché invariata Mumbai (+0,03%); su di giri Sydney (+1,55%), che ha beneficiato di risultati trimestrali migliori delle attese.

Performance infelice per l'euro contro la valuta nipponica, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,66% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato +0,17%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,24%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,8%.
