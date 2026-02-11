Asia a due velocità. Tokyo chiusa per festività

euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, orfani delladel National Foundation Day. A frenare i Listini dell'Estremo Oriente hanno contribuito la performance modesta died i deboli dati dell', che ha frenato a gennaio (+0,2% su mese e +0,2% su anno).Sessione negativa la borsa di, che chiude sotto i livelli della vigilia. In frazionale progresso(+0,31%); con analoga direzione, si è mossa in rialzo(+0,83%).Pressoché invariata(+0,03%); su di giri(+1,55%), che ha beneficiato di risultati trimestrali migliori delle attese.Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,66% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,17%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 2,24%, mentre il rendimento delè pari 1,8%.