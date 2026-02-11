Asia a due velocità. Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) - Seduta vissuta fra alti e bassi per i mercati asiatici
, orfani della Borsa di Tokyo, chiusa per la festività
del National Foundation Day. A frenare i Listini dell'Estremo Oriente hanno contribuito la performance modesta di Wall Street
ed i deboli dati dell'ìinflazione cinese
, che ha frenato a gennaio (+0,2% su mese e +0,2% su anno).
Sessione negativa la borsa di Shenzhen
, che chiude sotto i livelli della vigilia. In frazionale progresso Hong Kong
(+0,31%); con analoga direzione, si è mossa in rialzo Seul
(+0,83%).
Pressoché invariata Mumbai
(+0,03%); su di giri Sydney
(+1,55%), che ha beneficiato di risultati trimestrali migliori delle attese.
Performance infelice per l'euro contro la valuta nipponica
, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,66% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato +0,17%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,24%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,8%.