Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio

Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un -0,13%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,3648. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,3616. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,3604.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
