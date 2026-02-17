Milano 11:00
45.687 +0,59%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:00
10.525 +0,49%
Francoforte 10:59
24.864 +0,25%

Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,27%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto -0,27%, a quota 45.295,41 in apertura.
