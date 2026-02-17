Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,07%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 49.533,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,07%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 49.533,19 punti.
