Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 18:13
25.589 -1,14%
Dow Jones 18:13
48.536 -1,09%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

CSP International Fashion Group, acquisizione di V2D Crèation slitta a febbraio

Finanza
(Teleborsa) - CSP International Fashion Group ha fatto sapere che il closing dell’acquisizione di V2D Crèation da parte della controllata francese CSP Paris Fashion Group, è ora previsto entro fine febbraio 2026, anziché entro fine gennaio 2026, come precedentemente comunicato.

Lo slittamento della tempistica è riconducibile alla finalizzazione di taluni adempimenti connessi all’operazione e al relativo iter procedurale e documentale, in linea con la prassi per operazioni di questa natura.

(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)
