CSP International Fashion Group, acquisizione di V2D Crèation slitta a febbraio

(Teleborsa) - CSP International Fashion Group
ha fatto sapere che il closing dell’acquisizione di V2D Crèation
da parte della controllata francese CSP Paris Fashion Group, è ora previsto entro fine febbraio 2026
, anziché entro fine gennaio 2026, come precedentemente comunicato.
Lo slittamento della tempistica è riconducibile alla finalizzazione di taluni adempimenti connessi all’operazione e al relativo iter procedurale e documentale, in linea con la prassi per operazioni di questa natura.(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)