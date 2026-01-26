Diadema Capital: si dimette la consigliera Mazzarella, rafforzata l’area Energy con Guido Guida

Diadema Capital

(Teleborsa) -, società di consulenza industriale e strategica, rende noto che, nel corso dell’odierna seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il. In tale contesto, il Consiglio ha valutato di affidare la responsabilità di tale area a Guido Guida.Nel corso della medesima riunione, Maria Mazzarella, consigliere non indipendente e non esecutivo, preso atto di quanto sopra, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società, con effetto immediato, affinché, nel miglior interesse della Società, il Consiglio di Amministrazione possa venir integrato immediatamente con la figura di Guida, in possesso di competenze maggiormente in linea con l’importanza che l’offerta del vertical Energy sta assumendo per Diadema.L’ingresso di una figura specializzata in tale settore, infatti, consentirà alla Società di proseguire nel percorso di rafforzamento strategico nell’area Energy, avviato con l’acquisizione di D.&P., e coerente con i trend di mercato che evidenziano una crescita della domanda di servizi specialistici in tale ambito.La società segnala che, sulla base delle informazioni a disposizione, alla data odierna Maria Mazzarella non detiene azioni Diadema.Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della decisione di Mazzarella, ha quindi cooptato Guido Guida quale consigliere non indipendente con effetto immediato, a cui sarà attribuito l’incarico di Responsabile del vertical Energy e i relativi poteri. Il neo-nominato Consigliere rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti.La società precisa, infine, che, alla data del presente comunicato, per quanto noto alla Società, il neo-nominato Consigliere non detiene azioni Diadema.