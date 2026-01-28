VF Corp, ricavi terzo trimestre sopra le attese trainati da North Face e Timberland

VF Corp

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'abbigliamento che controlla marchi come North Face, Timberland e Vans, ha registrato unnel(terminato il 27 dicembre 2025) di 2,88 miliardi di dollari, rispetto alla stima media degli analisti di 2,76 miliardi di dollari (secondo dati LSEG). Escludendo le voci una tantum e i contributi del marchio venduto Dickies, la società ha registrato undi 58 centesimi per azione, superando le stime di 45 centesimi."Nel terzo trimestre, abbiamo registrato una crescita durante il periodo di punta delle festività natalizie, superando le previsioni di fatturato e utile operativo - ha commentato il- North Face e Timberland sono cresciute entrambe dell'8% e del 5% a dollari costanti, mentre i risultati di Vans sono stati in linea con le nostre aspettative. La regione Americhe ha registrato la performance più solida degli ultimi tre anni, mentre il DTC globale ha registrato una crescita".L'azienda prevede che i ricavi delsaranno stabili o in crescita del 2%, mentre gli analisti si aspettavano un calo del 2,6%. Nell'intero esercizio il free cash flow è previsto in crescita.