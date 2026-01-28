Milano 17:35
MPS, il CdA approva il regolamento per la presentazione di una propria lista di candidati

MPS, il CdA approva il regolamento per la presentazione di una propria lista di candidati
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, presieduto dall'avv. Nicola Maione, ha approvato il regolamento relativo alla presentazione di una propria lista di candidati per il rinnovo del board.

Il documento definisce le procedure che il Consiglio seguirà per sottoporre la lista al mercato in vista dell'assemblea dei soci fissata per il prossimo 15 aprile.

Secondo quanto reso noto dall'istituto senese, il testo del regolamento è in linea con le migliori prassi di mercato adottate dai principali intermediari finanziari italiani. L'adozione di tali regole mira ad assicurare una formale trasparenza nei processi di governance e a garantire che tutti gli amministratori attualmente in carica possano partecipare attivamente alle decisioni consiliari.
