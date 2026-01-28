MPS, il CdA approva il regolamento per la presentazione di una propria lista di candidati

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena
, presieduto dall'avv. Nicola Maione, ha approvato il regolamento
relativo alla presentazione di una propria lista di candidati
per il rinnovo del board
.
Il documento
definisce le procedure
che il Consiglio seguirà per sottoporre la lista al mercato in vista dell'assemblea dei soci fissata per il prossimo 15 aprile
.
Secondo quanto reso noto dall'istituto senese, il testo del regolamento è in linea con le migliori prassi di mercato adottate dai principali intermediari finanziari italiani. L'adozione di tali regole
mira ad assicurare una formale trasparenza nei processi di governance
e a garantire che tutti gli amministratori attualmente in carica possano partecipare attivamente alle decisioni consiliari.