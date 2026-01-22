Osai, la perdita si allarga a 7,6 milioni di euro nel 2024. Ricavi -19%

OSAI Automation System

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha chiuso ilcon unpari a 34,76 milioni di euro, in diminuzione di 8,81 milioni di euro rispetto al precedente esercizio per effetto di criticità riscontrate a livello produttivo, per una raccolta ordini inferiore alle attese, per difficoltà tecniche di gestione di alcune commesse avviate nell'anno precedente, che hanno rallentato il processo di avanzamento oltre le aspettative, incidendo negativamente sulla valorizzazione della produzione.L'è di -4,84 milioni di euro (-1,67 milioni di euro al 31/12/2023), pari al -13,91% del valore della produzione, e riflette la contrazione della marginalità industriale e il limitato assorbimento dei costi fissi operativi, in un contesto di calo generalizzato dei volumi produttivi, nonostante il contenimento delle spese generali e la riduzione del costo del personale (-10%). L'esercizio 2024 si chiude con unNegativo, pari a -7,61 milioni di euro (-6,16 milioni di euro al 31/12/2023).Il CdA ha tempestivamente deliberato e avviato in data 25 gennaio 2025 un percorso di gestione e riequilibrio della situazione economico-finanziaria attraverso l'accesso alla Procedura di, che avrà conclusione il 29 gennaio 2026. Nell'ambito della procedura, la società ha redatto un progetto di piano 2025-2029 fondato sul presupposto della continuità aziendale.La(-11% vs FY23) è stata penalizzata dal rallentamento dei principali mercati, che hanno costretto i grandi top player a posticipare importanti scelte di investimento, in attesa di una visione più chiara sul futuro. In particolare, la contrazione degli ordini acquisiti dalla Divisione Semiconduttori (-36,7% vs FY23) è da ricercare nella flessione della domanda per le applicazioni consumer e dei power modules destinati alla mobilità elettrica. In crescita la Divisione Automazione (+8,4% vs FY23), anche a seguito dell'acquisizione di un cliente strategico, che ha richiesto una linea di automazione per l'assemblaggio di un componente innovativo per il mercato automotive. Nuovi clienti ed ottimi risultati per la Divisione Elettronica e Laser (+53% vs FY23). La Divisione Service (-4,7% vs FY23), in lieve flessione, sconta il calo di produttività.L'al 31/12/2024 è pari a 37,09 milioni di euro (37,46 milioni di euro al 31/12/2023).